فلسطين اليوم

أوقفت وزارة التربية والتعليم الناشط في حراك المعلمين، يوسف عيسى اجحا من بيت لحم بالضفة المحتلة، عن العمل اعتباراً من اليوم الأربعاء 6/9/2023، دون أن توضح مسببات هذا القرار.

وقال اجحا في تصريح صحفي:" أنه أُبلغ بالتوجه لمديرية التربية والتعليم في المحافظة اليوم، وقد توجه هذا الصباح وتم تسليمه قرارا بوقفه عن العمل، الى حين انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها."

وأشار اجحا الذي يعمل في مدرستين أساسية وثانوية في بيت جالا، الى ان قرار وقفه عن العمل لم يُفسر أسباب هذه العقوبة، وانه "غير قانوني".





وأوضح ان عقوبة الوقف عن العمل تعتبر السادسة ضمن قانون الخدمة المدنية مؤكدا انه لم يسبق ذلك توجيه انذار او تنبيه له قبل اصدار قرار وقفه عن العمل، كما يفترض.

ونوه الى أن وقفه عن العمل جاء في سياق عمليات وقف عن العمل ونقل تعسفية طالت اعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات في انحاء الضفة بسبب نشاطهم وارتباطا بإضرابات المعلمين.

وأشار اجحا أن الإجراءات التعسفية ضد المعلمين لم تتوقف رغم ان حراك المعلمين جمد اضرابه واحتجاجاته، لافتا الى أن هذه الإجراءات أدت في أحد نتائجها الى عدم انتظام العملية التعليمية، وتسببت بنقص في المعلمين/ات بالعديد من المدارس، فضلا عن نقص في الكتب المدرسية رغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على بدء العام الدراسي.

ورأى اجحا ان "هذا يؤكد ان العملية التعليمية ليست من أولويات الحكومة"

جدير بالذكر ان حراك المعلمين دعا لإضراب بعد الحصة الثالثة والاعتصام امام مديريات التربية في انحاء الضفة وذلك احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بسلسلة من الوعود التي كانت قدمت لوقف اضراب المعلمين.