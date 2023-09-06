4 وفيات و6 إصابات في انهيار عقار جديد بحدائق القبة بمصر

فلسطين اليوم

ارتفع عدد الضحايا والمصابين في حادث انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة ليرتفع العدد إلى 4 متوفين و6 مصابين، وجار البحث عن مفقودين آخرين أسفل الأنقاض، وسط تواجد القيادات الأمنية ومسؤولي محافظة القاهرة للإشراف على عمليات البحث.

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وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة، وتم الدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار، فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني في موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ووجود مصابين ومتوفين.

تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في حادث انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، وتلقت النيابة إخطارًا من قسم شرطة حدايق القبة بانهيار كامل لعقار بدائرة القسم، ووجود إصابات ومصرع شخصين، وأجرت النيابة معاينة أوضحت أن العقار مكون من 4 طوابق، كما أمرت بتشكيل لجنة من حي الخليفة للوقوف على أسباب الانهيار.

وكشف الفحص المبدئي انهيار عقار مكون من 4 طوابق ومصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

وتقوم قوات الإنقاذ البرى بالبحث أسفل الأنقاض بحثًا عن مفقودين فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة وملابسات والاستعلام عن وجود مفقودين آخرين.

وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.