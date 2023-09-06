في ذكرى "نفق الحرية"... وفد الجهاد يزور عائلة الأسيرين العارضة في جنين

فلسطين اليوم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية أمس الثلاثاء عائلتي الأسيرين القائدين محمود ومحمد العارضة من بلدة عرابة بمحافظة جنين في الذكرى الثانية لعملية "نفق الحرية" وانتزاع حريتهما المشهودة.

وأشاد وفد الحركة بعائلة وذوي القائدين العارضة وببطولة أبنائهم وبعمليتهم المباركة التي شكلت ضربة قوية ووجهت صفعة للاحتلال وضربت منظومته الأمنية عقب الفشل الذريع الذي منيت به عقب عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع وأصبحت محطة نضالية من محطات ومقاومة شعبنا.

في ذات السياق شكرت عائلة العارضة وفد الجهاد الذي جاء للوقوف معها في ذكرى عملية نفق الحرية والتي كانت بقيادة الأسير القائد محمود العارضة مثمنة الواجب الوطني الذي تقوم به الحركة في الوقوف مع أهالي الشهداء والأسرى والجرحى ومساندتهم ودعمهم من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقها في مساندة أبناء شعبنا ومؤازرته.

والأسيرين العارضة هم من أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بلدة عرابة ومن أبطال عملية "نفق الحرية" حيث يقضي الأسير القائد محمود حكمًا بالسجن مؤبد و15 عامًا، فيما يقضي الأسير القائد محمد حكمًا بالسجن 3 مؤبدات و20 عامًا.

وتأتي هذه الزيارة الكريمة لعائلة القائدين العارضة في عرابة في ذكرى تنفيذ عملية "نفق الحرية" التي قام بها 6 أسرى وهم: محمود ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي ومناضل انفيعات حيث تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع عبر نفق قاموا بحفره.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تواصل حملة الزيارات لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى من أبناء شعبنا الصابر في إطار الوقوف معهم ومساندتهم والوفاء لهم ولتضحياتهم الكبيرة على طريق حرية شعبنا ومقدساتنا.