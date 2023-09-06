عرندس خلال مهرجان حاشد بغزة: نحن في حالة تعبئة للاستعداد للمعركة القادمة

فلسطين اليوم

قال د. محمد عرندس المتحدث باسم الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 6/9/2023 ، "سنعمل كل ما هو ممكن ونذهب إلى أقصى الحدود لإخراج إخواننا أبطال نفق الحرية من العزل ، مؤكداً على أن هذا وعد قطعناه على نفسنا بأن يكون عنوان أي خطة استراتيجي جديدة".

وبين عوندس خلال مهرجان كبير نظمته حركة الجهاد الإسلامي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، في الذكرى الثانية لعملية نفق "جلبوع" لانتزاع الحرية " ، نحن في حالة تعبئة للاستعداد للمعركة القادمة في السجون وخاصة بعد تحديد زيارات الأهالي .

وشدد على أنه لن تنكسر إرادتنا سنقاوم بكل الطرق والوسائل للدفاع عن حقوقنا المشروعة وعلى استعداد لتقديم الواجب بكل ما أوتينا من قوة .

وكانت حركة الجهاد الإسلامي نظمت ظهر اليوم مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في الذكرى الثانية لنفق الحرية من سجن جلبوع