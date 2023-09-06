أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال الصحفي جراح خلف من جنين

فلسطين اليوم

تواصل أجهزة أمن السلطة، اليوم الأربعاء 6/9/2023، لليوم الثالث على التوالي، الصحفي جراح خلف، وهو يعمل مراسلاً لشبكة قدس فيد، من بلدة عنزا بجنين بالضفة المحتلة، بعد استدعائه للمقابلة يوم الاثنين الماضي.

وقالت مصادر عائلية بأن نجلها الصحفي جراح خلف، استدعاه جهاز الاستخبارات العسكرية التابع للسلطة منذ قرابة شهر، عبر اتصال هاتفي من أحد ضباط الاستخبارات العسكرية دون ذكر الأسباب.

وأضافت المصادر بأنه خلال الفترة الماضية تعرض الصحفي خلف لمضايقات خلال ممارسة عمله، وتهديده بالاعتقال وتحويله إلى سجن أريحا التابع للسلطة.

وأكدت عائلته بأن الصحفي خلف مضرب عن الطعام والماء لليوم الثالث على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي لدى أجهزة أمن السلطة.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بأن نيابة جنين مددت توقيف الصحفي جراح خلف لمدة 48 ساعة بعد اعتقاله لدى جهاز الاستخبارات العامة على خلفية عمله الصحفي، حيث وجهت له النيابة تهمة حيازة سلاح.