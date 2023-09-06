لجنة الأسرى تُطالب بضرورة اعلان النفير العام نصرة للأسرى ضد إجراءات بن غفير

فلسطين اليوم

طالبت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، بضرورة إعلان النفير العام نصرة للأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهجمة غير مسبوقة من الإجراءات والسياسيات الفاشية على يد ما يُسمى بـ "وزير الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير.

دعا إبراهيم منصور في كلمته عن لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، خلال المهرجان الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى السنوية الثانية لعملية "نفق الحرية"، الجميع للتحرك الفوري لنصرة الأسرى الذين أعلنوا خوض معركة وحدة وكرامة في مواجهة انتهاكات وإجراءات بن غفير ومن خلفها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة.

وأشار منصور إلى أن الحرية والكرامة والاستقلال تتطلب الكثير من المقاومة والجهاد والتضحية ضد العدو الصهيوني الغاشم لنيلها.

وأشار إلى أن أبطال عملية نفق الحرية باتوا نماذجاً مضيئة حملوا أرواحهم على أطفهم وقدموا سنوات أعمارهم ثمناً لحرية مسلوبة، هي حلمهم وقيمتهم الإنسانية الأغلى والأهم.

ويوافق اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، إحياء الذكرى الثانية لعملية نفق الحرية التي هزت وزلزلت كيان الاحتلال.

واستطاع فجر السادس من سبتمبر 2021، 6 أسرى من فك "شيفرة الخزنة الحديدية" الأكثر تحصيناً وأمناً في "إسرائيل"، عبر حفر نفق لم يتجاوز قطره 50 سم بأدوات بدائية من سجن "جلبوع" قرب مدينة بيسان المحتلة، في عملية نوعية مُعقدة صعقت العالم وأكدت للصديق والعدو أن "إسرائيل" وهم من غبار.

سجن "جلبوع" هو أحد أكثر سجون الاحتلال تحصيناً ويلقب في "إسرائيل" بـ "الخزنة الحديدية" بسبب إحكام الإجراءات فيه لمنع أي محاولة فرار منه، لكن الأسرى الستة استطاعوا فك شيفرة الخزنة الحديدية، وانتزعوا حريتهم بعملية أذهلت العالم أجمع، قبل أن يتم اعتقالهم مجدداً بعد استنفار أجهزة أمن الاحتلال لأيام عدة.