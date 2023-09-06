هيئة الأسرى: الأسير زيد يونس يواجه ظروفاً صحية مقلقة

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، بعد زيارة محاميها أكرم عجوة ، لمعتقل" نفحة" عن الحالة المرضية للأسير زيد يونس (46 عاماً) من بلدة عصيرة الشمالية/ نابلس، حيث يعاني من آلام وانتفاخ بأسفل البطن والخاصرة، وكان قد تم إنزاله لعيادة "إيشل" أثناء وجوده في سجن "عسقلان" قبل أن يتم نقله لمعتقل "نفحة"، وتم إبلاغه من قبل الطبيب الأخصائي آنذاك بأنه بحاجة لإجراء عملية (فتاق)، وأضاف أنه تم بعد ذلك نقله إلى سجن "نفحة"، وما زال حتى الآن بانتظار إجراء العملية (الفتق)، إلا أن إدارة السجن لا تكترث له وتتعمد تأجيله، وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط.

يذكر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الأسير يونس بتاريخ 8 أبريل 2002، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

ولفتت الهيئة في ختام بيانها إلى أنّ "سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها قرابة (700) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة لحالتهم، وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى لا سيما المرضى منهم خاصة ذوي الحالات المستعصيّة".