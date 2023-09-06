فلسطين اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الأربعاء 6/9/2023 ، في فلسطين مقابل الشيقل لأول مرة منذ سنوات وكسر حاجز ال3.80 شيقلاً ، ويرتفع بمقدار 3.82 شيقلاً بالرغم من انخفاض سعره بالأمس بشكل كبير حيث وصل لـ3.76 شيقلاً ، لتعود أمال المواطنين والتجار بتحقيق الدولار الامريكي مزيداُ من الارتفاع مقابل الشيقل بالرغم من الحديث عن عدم ارتفاعه .

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في فلسطين ويكسر حاجز الـ3.80 شيقلاً لأول مرة

الدولار أرتفع في فلسطين اليوم الأربعاء 6/9/2023 ، ليحقق مزيداً من الانخفاض في للشيقل الذي تأثر من اليوم الأول للاحتجاجات الصهيونية .

الدولار مقابل الشيقل شهد من أكثر من شهرين ارتفاعات متواصلة حتى وصل لـ3.80 شيقلاً ليعود للارتفاع اليوم ويحقق 3.82 شيقلاً .

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في فلسطين ويكسر حاجز الـ3.80 شيقلاً لأول مرة

وعن سبب ارتفاع سعر الدولار اليوم، المحللون الاقتصاديون والخبراء الماليون يرجعون سبب ارتفاع سعر الدولار اليوم والفترة الماضية إلى الخلافات السياسية الناجمة في "إسرائيل" بسبب قوانين اضعاف القضاء، إضافة إلى إمكانية البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة من جديد، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم، كما إن الناس تتساءل الآن، عن ما سبب ارتفاع سعر الدولار اليوم.

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في فلسطين ويكسر حاجز الـ3.80 شيقلاً لأول مرة

الدولار الأمريكي: 3.82 شيكل

الدينار الأردني: 5.37 شيكل

اليورو الأوروبي: 4.08 شيكل

الجنيه للمصري: 0.12 شيكل