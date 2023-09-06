الذكرى الـ 17 لاستشهاد المجاهد مجاهد السبع

فلسطين اليوم

هم الشهداء، الذين سلكوا طريق العلم طريقًا إلى الجنة، فاستحقوا الشهادة الأسمى، الذين آمنوا بالفكرة المقاتلة والوعي الحركي، وفي كنف الإيمان والوعي والثورة كانت صولاتهم وجولاتهم، وفي مدرسة الشقاقي انتموا لخيار المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر، فكانوا أول من لبى النداء على طريق القدس.

بتاريخ 10 ديسمبر 1982م أبصر فارسنا مجاهد أكرم السبع النور في المملكة الأردنية، لعائلة كريمة من عوائل فلسطين، وهو الإبن البكر لعائلته، وبعد وفاة والده عاد ليستقر في مسقط رأسه بمدينة جنين وتلقى تعليمه في مدارسها فكان من المتفوقين ليجتاز مراحل دراسته بتفوق، ثم التحق للدراسة الجامعية تخصص إدارة الأعمال.

انتمى فارسنا مجاهد إلى صفوف سرايا القدس مطلع العام 2003م، حيث تعرض على إثر ذلك للاعتقال في ذات العام، بعد أن اتهمه الاحتلال بحيازة سيارة بها متفجرات حيث اعتقل لـ 3 سنوات، ويعتبر من مجاهدي السرايا الذين شاركوا في عمليات إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ليصبح مطاردًا لقوات الاحتلال.

شهيدًا على طريق القدس

بتاريخ 6 سبتمبر عام 2006م اقتحمت قوة خاصة من قوات الاحتلال في شارع الناصرة بجنين وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد به فارسنا مجاهد، وأثناء محاولة انسحابه من المكان، باغتته رصاصات الحقد الصهيوني ليرتقي شهيدًا على طريق القدس.