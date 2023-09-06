فلسطين اليوم

موعد صرف مرتبات الموظفين شهر سبتمبر 2023 في مصر ، من المقرر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بدءًا من يوم الخميس 21-9-2023 بحسب ما أعنلت عنه وزارة المالية، ويستمر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 حتى يوم الأربعاء 27-9-2023 من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك، ومكاتب البريد المتوفرة في المحافظات، وذلك تفاديًا للازدحام والتيسير على المواطن.





موعد صرف مرتبات الموظفين شهر سبتمبر 2023 في مصر

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2023

عملية صرف مرتبات شهر ستبمبر 2023 تستمر خلال 5 أيام، وتبدأ يوم 21 وتنتهي يوم 27 سبتمبر 2023، وذلك لمختلف الهيئات والقطاعات في الدولة.

يستعرض «المصري اليوم» جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بالأيام والتواريخ.