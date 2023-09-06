القيادي عليان : نستحضر اليوم مجداً وإنجازاً حُقّق في نفق الحرية بسجن جلبوع

فلسطين اليوم

أكد الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مسؤول مؤسسة مهجة القدس، اليوم الأربعاء 6/9/2023، أن الأسرى حققواً في نفق الحرية بسجن جلبوع مجداً وانجازاً.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بمدرسة بيت حانون الثانوية وذلك بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية الثانية لعملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع.

حضر الحفل كلُ من، الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس الأسير تامر الزعانين ، مسؤول إقليم الشمال بالرابطة الإسلامية ثائر العوضية، مسؤولة الرابطة الإسلامية _ طالبات آية الرقب ، مسؤولة إقليم الشمال بالرابطة سمر صالح، إلى جانبهم لفيف من كوادر الرابطة والهيئة التدريسية والطالبات .

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الوطنية والفنية الشيقة مع عدد من الكلمات الهامة وافتتاح معرض يحاكي معاناة الأسير الفلسطيني داخل سجون الإحتلال

تحدث د. عليان عن الانتصار العظيم الذي حققه أسرى نفق جلبوع والذي أكمل لوحة فلسطينية كاملة كان بدايتها في معركة سيف القدس و امتدت بتشكيل كتائب قتالية في الضفة وصولاً إلى الحدث العظيم في نفق جلبوع ، منوهاً إلى أن الفلسطيني الثائر يتوهج من انتصار إلى انتصار كقطرات الندى وصولاً إلى شواطئ فلسطين الأبية.

وأكد د. عليان أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يخلق حالة نضالية على مر القضية استطاعت أن تدمر جيشاً بأكلمه في جنين ، وأن تفرض حظر التجوال في تل أبيب ، وأن يطارد المستوطنين بسلاحٍ قديم في الخليل ، مشيداً بدور الأسرى في قتالهم مع العدو لانتزاع حقوقهم.

وسلط د. عليان الضوء على سياسة الكيان الصهيوني البشعة بقيادة بن غفير في التضييق على الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم ، مبيناً أن هذا الظلم سيزيدهم قوة وعنفوان وإرادة حتى تحريرهم بإذن الله تعالى

واختتم د. عليان رسالته بتوجيه الطالبات نحو العلم، لأن المثقف هو رأس الحربة في المشروع الجهادي التحرري.