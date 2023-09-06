من هو الأسير محمد نغنغية الذي اعتقله الاحتلال من مخيم جنين اليوم؟

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم الثلاثاء 6/9/2023 ، الاسير المحرر محمد نغنغية ، خلال عملية عسكرية كبيرة وتعزيزات كبيرة ،/ فمن هو الاسير الذي أعتقله الاحتلال اليوم .

الأسير محمد نغنغية وهو أسير سابق وناشط في كتائب شهداء الأقصى، وشقيق لشهيدين".

يتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن سلسلة عمليات إطلاق نار.

ويطلق على الأسير المحرر محمد نغنغية "الإيشت/ أبو أدم" هو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين.