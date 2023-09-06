الجهاد الإسلامي: عملية "انتزاع الحرية" نقطة تحول مهمة في الصراع مع الكيان الغاصب

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 6/9/2023، أن عملية "انتزاع الحرية"، شكلت نقطة تحول مهمة في الصراع مع الكيان الغاصب، وأحيت الأمل في صفوف أبناء شعبنا بأن المزيد من الإرادة والصبر والصمود، والتمسك بالمقاومة وبإرادة التحدي سيصنع النصر، رغم كل إجراءات العدو وبطشه.

وشددت الحركة في بيان صحفي، في الذكرى السنوية الثانية لعملية "انتزاع الحرية"، على أن ما تشهده الضفة الغربية اليوم من عمليات ضد المحتل هو استمرار لعملية انتزاع الحرية التي يواصلها أبناء الضفة.

وقالت الحركة:" تحل علينا اليوم الذكرى الثانية لعملية انتزاع ستة من الأسرى المجاهدين لحريتهم، في عملية للفت أنظار العالم أجمع إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وأسراه البواسل، وجه من خلالها الأسرى ضربة للمنظومة الأمنية في الكيان الغاصب، وأوقدوا العزيمة والإرادة في الضفة الغربية التي التقطت رسالة الحرية من أبنائها الأبطال واحتضنتها."

وأضافت الحركة: صبيحة السادس من سبتمبر من العام 2021، بزغ فجر جديد من داخل واحد من أعتى سجون العدو وأشدها حراسة وتحصيناً. مثل الأسرى المجاهدين الستة، القائد محمود العارضة ورفاقه أيهم كممجي ويعقوب قادري ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ومناضل انفيعات، إرادة الشعب الفلسطيني في مواصلة تحدي الاحتلال وهمجيته، وصنع الانتصار، مهما بدا ذلك مستحيلاً."

وتوجهت الحركة، بالتحية إلى أسرى شعبنا الفلسطيني كافة في سجون الاحتلال، ولا سيما أبطال عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع.

وأعربت الحركة، عن ثقتها التامة بأن شعبنا الفلسطيني، في كل أماكن وجوده، إذ يشعر بالاعتزاز والفخر بهذه العملية وأبطالها، فإنه سيواصل جهاده ونضاله وإيلام العدو وملاحقة مستوطنيه حتى طردهم من كل أراضينا المحتلة. وإننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وسرايا القدس وكتائبها كافة في الضفة المحتلة سنواصل الاشتباك مع العدو مهما بلغت التضحيات. إن ثمن انتزاع الحرية، مهما بلغ، سيبقى رخيصاً أمام تكاليف استمرار الاحتلال وهمجيته.

وشددت الحركة، على أن إرادة الصمود والتحدي التي جسدها الأسير القائد محمود العارضة ورفاقه نيابة عن كل الأسرى والمعتقلين في سجون العدو، ستنتصر على كل إجراءات القمع والهمجية التي يمارسها العدو بحق أسرانا البواسل. وإننا، بهذه المناسبة، نؤكد على عهدنا بأننا لن نألو جهداً لتحرير أسرانا بكل السبل والوسائل.

ودعت الحركة، أبناء شعبنا الفلسطيني، في كل مكان، إلى التعبير بكل الأشكال والوسائل عن اعتزازه وفخره بأبطال عملية انتزاع الحرية، وبأن رسالة الحرية قد وصلت.