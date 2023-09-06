إيران: التطبيع مع الصهاينة لن ينقذهم من انهيار كيانهم

فلسطين اليوم

أكَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء 6/9/2023، أنَّ أي تطبيع مع كيان الاحتلال يتناقض مع المسؤوليات الإنسانية والأخلاقية والدولية تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وردًا على افتتاح السفارة الصهيونية في البحرين، وحول زيارة وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيلي كوهين إلى البحرين وافتتاح سفارة الكيان الصهيوني في المنامة، قال كنعاني:"إنَّ أيَّ تطبيعٍ للدول الإسلامية مع كيان الاحتلال بعيد كل البعد عن الحكمة السياسية."

وشدَّد على أنَّ مصافحة بعض الدول الإسلامية للكيان الصهيوني المجرم لن تؤثّر في إصرار الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه، ولن تنقذ هذا الكيان المهتز من خطر الانهيار الوشيك.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنَّ إجراءات التطبيع التي قامت بها بعض الدول الإسلامية لا علاقة لها برغبات شعوبها، مؤكدًا أنَّ النهاية الفاشلة للعديد من خطط تطبيع بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني يمكن أن تكون عبرة للآخرين.