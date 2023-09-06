الشيخ عزام: شعبنا أكد أنه يرفض الرضوخ والاستسلام و"نفق الحرية" دليل على قوة إرادته

فلسطين اليوم

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، أنّ تنفيذ العميات الفدائية وتصاعد العمل المقاوم في الضفة والقدس المحتلتين، أمر طبيعي على العالم أجمع توقع حدوثه باستمرار من شعب يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يرفض الاستسلام والرضوخ و "عملية نفق" الحرية دليل على قوة إرادته.

وقال الشيخ عزام في مداخلة عبر إذاعة "القدس"، تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن الشعب الفلسطيني على مدار سنوات أكد أنه يرفض الخضوع والاستلام للأمر الواقع، وهو ماضٍ في خيار ودرب المقاومة، مشدداً على أن صور البطولة في الضفة تؤكد أن الفلسطينيين لن يفرطوا في حقوقهم، ولن يقبلوا بالسياسة الإجرامية التي يفرضها الاحتلال عليهم.

وعن الذكرى الثانية لعملية "نفق الحرية"، أكّد الشيخ عزام أنّ الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يترك ساحة المقاومة، مشيراً إلى أن عملية "سجن جلبوع"، دليل على قوة إرادة الفلسطينيين، وأن الأبطال الستّة الذين صنعوا تلك الملحمة هم جزءاً من هذا الشعب الذي لا يعرف طريقاً للاستسلام.

وأضاف: "نحن نفخر بما تقوم به حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكرية سرايا القدس، لكنّ بالأساس الشعب الفلسطيني بأسره هو الذي يُبدع هذه البطولة، وهو الذي يخوض تلك المواجهات ضد العدو الصهيوني، ويُحلق به الخسائر والهزائم تلو الأخرى".

وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي واجبها حماية الشعب الفلسطيني وتقديم لهم النموذج الذي يُلهم الأجيال كلها في الفعل المقاوم.

ونوه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي إلى أن الحرب النفسية والمعنوية مهمة في الصراع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال، إذ إنهم يستندوا إيماناً إلى الله سبحانه وتعالى، يتفرع عن ذلك الإيمان، إيمان بالحق واستمساك به، واستعداد للتضحية في سبيله.

وتابع: "لكن لا يجوز التعجل في الحكم على انهيار الاحتلال؛ لأن هناك قوى عظمى تقدم دعماً لا محدود للكيان وتقف خلفه في مواجهة شعبنا ومقاومته".

ولفت إلى أن العالم أجمع تواطأ طوال السنوات الماضية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته، والأمر سيستغرق وقتاً حتى تنهض الأمة كلها للقيام بواجبها المقدس تجاه فلسطين وقضيتها ومقاوميها، لكن من المؤكد أن النتيجة محسومة بأن الحق هو الذي ينتصر في النهاية.

عامان على انطلاقة كتيبة جنين

أكّد الشيخ عزام، أن الفعل المقاوم الذي تنفذه وتسطره كتائب سرايا القدس في جنين وطولكرم ونابلس وبقية مدن الضفة والقدس، يُبشر أنه رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطيني ودعم الولايات المتحدة اللامحدود لـ "إسرائيل"، إلا إن الفلسطيني ومقاومته لم ولن يستسلموا أو يرضخوا لسياسيات الاحتلال والداعمين له، وسيصنعون البطولة التي تؤشر إلى مستقبل مشرق بإذن الله.