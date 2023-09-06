بالفيديو الاحتلال يقتحم أطراف مخيم جنين لاعتقال أحد المقاومين.. وسط اشتباكات وإعطاب أحد آليات

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء 6/9/2023 ، مخيم جنين ، وحاصرت أحد المنازل في أطراف المخيم ، وسط تعزيزات عسكرية ، واشتباكات عنيفة من قبل مقاومين من كتيبة جنين الذي تصدوا لقوات الاحتلال.

قوات الاحتلال اختطفت الأسير المحرر محمد نغنغية "الإيشت/ أبو أدم" أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين؛ عقب اقتحام منزله والاعتداء عليه قبيل اعتقاله.

وأكدت مصادر محلية عن تعطل أحد آليات الاحتلال خلال اقتحام للمخيم في شارع الناصرة .

وأكدت سرايا القدس ان المجاهدين اكتشفوا أمر قوة خاصة على اطراف المخيم وأمطروها بصليات من الرصاص.

وأشارت الى ان عناصرها استهدفوا تعزيزات الاحتلال على شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.