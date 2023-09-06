الكشف عن مفاوضات للتطبيع بين "إسرائيل" وأكبر دولة إسلامية

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء 6/9/2023، عن مفاوضات سرية تجري خلف الكواليس بين "إسرائيل"، وإندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، أن الانتخابات التي ستجري في إندونيسيا خلال فبراير/ شباط 2024، ستقرر نتائجها فيما إذا كانت ستقوم بتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل".

ولا تقيم "إسرائيل" أي علاقات دبلوماسية رسمية مع إندونيسيا، لكن لديها قنوات اتصال مباشرة مع عدد من الأطراف في البلاد، كما يوجد علاقات تعاون تجاري وسياحي وأمني. كما ذكرت الصحيفة.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية تعمل خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين بتطبيع العلاقات.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك خلاف داخل إسرائيل، حول فيما إذا كانت إندونيسيا ستطبع علاقاتها مع إسرائيل قبل السعودية، أو فيما إذا كانت تفضل أن تحذو حذوها.

ومنعت إندونيسيا في الأشهر الأخيرة، فريق إسرائيلي من الدخول لأراضيها، وتسبب ذلك بفقدانها استضافة كأس العالم للشباب، وبطولات دولية أخرى.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن إندونيسيا تخشى التظاهرات والاحتجاجات التي قد يقوم بها السكان، لذا يتوقع أن تنتظر السعودية.