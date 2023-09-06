مقتل شابين في الجليل الغربي بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

كشفت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء6/9/2023، عن العثور على شخصين مقتولين في الثلاثينات من العمر داخل مركبة في بستان زيتون قرب بلدة أبو سنان بالجليل الغربي.

وأفادت الصحيفة، أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (آشر) تلقى بلاغا، الساعة 07:33، عن شخصين فاقدي الوعي داخل سيارة في كرم زيتون بمحاذاة قرية أبو سنان، بجانب شارع 8721. وأقر الطاقم الطبي وفاة الشابين (30 عاما) في المكان".