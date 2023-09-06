الزعانين: السادس من سبتمبر "ذكرى نفق جلبوع" يوم وطني فلسطيني

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أ. تامر الزعانين، اليوم الأربعاء 6/9/2023، أن يوم السادس من سبتمبر بمثابة يوم وطني فلسطيني يُضاف لسجل بطولات وانتصارات الحركة الوطنية الأسيرة.

وشدد الزعانين، في الذكرى السنوية الثانية لعملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع (الطريق إلى القدس)، أن عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع أثبتت مدى شجاعة وبسالة هؤلاء الأبطال الذين حفروا الصخر ومرغوا أنف المحتل في التراب، وحطموا هيبة منظومته الأمنية.

وأكد أن الإرادة والعزيمة الفلسطينية والإيمان الحقيقي لهؤلاء الأبطال بعدالة قضيتهم تؤكد بأن الشعب الفلسطيني قادر على الحرية والتحرير.

وبين، أن أقمار نفق الحرية أيقظوا أحرار العالم، وأوصلوا رسالة أولئك الأحرار في ظلمات القهر والحرمان.

وأشار إلى أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية لاتزال تمارس سياسة العزل الإنفرادي والحرمان والتنقل بظروف غاية في الصعوبة بحق الأسرى الستة ومعاونيهم.