فلسطين اليوم

حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات اسم الهند الجديد، في خطوة مثير للجدل، تعتزم الحكومة الهند تغيير اسمها إلى اسم آخر، وذلك لأسباب عدة أبرزها إزالة الرموز الاستعمارية التي لحق لها منذ مئات السنين عندما كانت محتلة من بريطانيا وغيرها، لذا يبحث العالم العربي والدولي الآن عن، حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات اسم الهند الجديد، لاسيما مع تصدر تلك الأخبار منصات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية العربية والعالمية.

هل تغير الهند اسمها إلى بهارات

هل تغير الهند اسمها إلى بهارات، خرجت الحكومة الهندية أمس عبر الاعلام وأمام مرأى العالم لتقول إنها تعتزم تغيير اسمها إلى اسم آخر، ما أثار الجدل والتساؤل عن تلك الخطوة الجريئة من الهند التي تعتبر ثاني أكثر دولة في العالم تعداداً للسكان بعد الصين، لذا وقفت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات اسم الهند الجديد، وسترفق لكم الإجابة عن سؤال، هل تغير الهند اسمها إلى بهارات.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">REPUBLIC OF BHARAT - happy and proud that our civilisation is marching ahead boldly towards AMRIT KAAL</p>— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) <a href="https://twitter.com/himantabiswa/status/1698940959416107482?ref_src=twsrc%5Etfw">September 5, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ما حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات

ما حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات، في الحقيقة، فإن الهند تعتزم تغيير إسمها إلى بهارات، إذ إن الأمر لا يقتصر على الاسم في حفلات مجموعة العشرين، إنما يمتد لما هو أكثر من ذلك، حيث إن الحكومة الهندية عازمة على تغيير اسم البلاد إلى "بهارات"، إذ كانت وكالات إخبارية، قالت إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قررت استبدال اسم الهند بكلمة سنسكريتية هي "بهارات"، لتثير الجدل في العالم أجمع، حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات اسم الهند الجديد.

الهند تغير اسمها إلى بهارات

الهند تغير اسمها إلى بهارات، استبدلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي اسم الهند بكلمة "بهارات" في دعوات العشاء المرسلة إلى ضيوف قمة مجموعة العشرين المقررة يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري، مما أثار تكهنات بأن اسم البلاد سيتم تغييره رسميا، وبات الناس يبحثون الآن عن، حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات اسم الهند الجديد، وهل هي مجرد تبديل مؤقت أم تغيير دائم للأبد؟

حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات اسم الهند الجديد

حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات اسم الهند الجديد، وبموجب دستورها تُعرف الدولة التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة رسميًا باسمين، "الهند" و"بهارات" لكن الأول هو الأكثر استخدامًا، محليًا ودوليًا، بينما تستخدم كلمة "هندوستان" في الأدب وأشكال أخرى من الثقافة الشعبية تعبيرا عن الأمة الهندية، وبهارات كلمة قديمة يعتقد العديد من المؤرخين أنها تعود إلى الكتب المقدسة الهندوسية القديمة المكتوبة باللغة السنسكريتية، حقيقة تغيير اسم الهند إلى بهارات اسم الهند الجديد.