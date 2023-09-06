دعوات عالمية لمقاطعة شركات "إسرائيلية" متخصصة في المياه والزراعة

فلسطين اليوم

وجهت منظمات حقوقية، دعوات لمقاطعة شركات اسرائيلية متخصصة في مجال المياه والزراعة قبيل مشاركتها في قمة الأمم المتحدة للمناخ ( COP 28 ) المقررة نهاية تشرين الثاني القادم في دولة الإمارات.

وتعمل هذه الشركات، لتحسين صورتها أمام العالم في ظل ما تمارسه من سرقة لحقوق الفلسطينيين في المياه، وتدمير البيئة الفلسطينية عبر المبيدات الزراعية السامة.

وتسعى شركات (ميكوروت، ونيتافيم، وحيفا للكيماويات، واداما) الى تقديم نفسها خلال القمة بقدرتها على تحقيق حلول مستدامة فيما يتعلق بالبيئة حول العالم، في الوقت الذي تسرق فيه هذه الشركات الموارد الفلسطينية وتوجهها نحو المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية حسب القانون الدولي .

وتعمل المنظمات الحقوقية للكشف عن الوجه الحقيقي لهذه الشركات الاسرائيلية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية ضد الاستعمار المناخي.