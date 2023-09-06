بالأسماء.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات طالت عدداً كبيراً من المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتاداهم إلى مراكز تحقيقها.

وعرف من المعتقلين: -

1. عمر شفيق الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

2. إسحاق محاميد- مخيم نور شمس بطولكرم

3. نادر الشريف- مخيم العروب شمال الخليل

4. محمود ماضي- مخيم العروب

5. عمرو البدوي- مخيم العروب

6. ثائر عويضات- مخيم العروب

7. آدم محفوظ- مخيم العروب

8. بهاء كمال جوابرة- مخيم العروب