الاحتلال يهدم عدة مباني سكنية ومنشآت شرق القدس

فلسطين اليوم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، مباني ومنشآت في حي القيعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محليه في البلدة، بأن جرافات برفقه قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الساعة الخامسة فجراً، وشرعت في هدم منشآت صناعيه ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية، ولا تزال عمليات الهدم متواصلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين بمحافظات الضفة والقدس المحتلتين، بذراع عدم الترخيص، الهدم منها التنغيص على حياتهم وتشريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم والسيطرة عليها.