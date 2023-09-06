فلسطين اليوم

توفي 3 أشخاص، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات إثر ضربت عاصفة مطرية قوية ضربت مدينة إسطنبول التركية.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 نتيجة السيول الجارفة، ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج، نتيجة الأمطار الغزيرة، التي هطلت بكميات كبيرة، خلال ساعتين من الزمن.

وتركزت قوة العاصفة المطرية، شمال إسطنبول، في ضواحي باشاك شهير وأرناؤوط كوي، وإيكيتيللي، وأحدثت الأمطار الغزيرة سيولا، غمرت العديد من الأحياء والمجمعات السكنية، وأغرقت المركبات في الشوارع.

كما تسببت السيول في جرف الحجارة والأتربة على بعض الطرق الرئيسية، ما أدى إلى توقف الحركة، ومحاصرة مئات السيارات في عدد من الطرق التي تربط ضواحي المدينة.

وغرقت العديد من السيارات في الأنفاق، نتيجة تراكم المياه بفعل الأمطار والسيول التي تدفقت خلال وقت قصير على الشوارع، فضلا عن تدفق كميات كبيرة من المياه إلى محطات الميترو تحت الأرض خلال فترة استخدامها من قبل الركاب.

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