ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 6-9-2023

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.37 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.07 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل