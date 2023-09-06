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ارتفاع كبير على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 6-9-2023
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في تعاملات صباح اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، وفق المنصات الرسمية على النحو التالي:-
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.37 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.07 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل