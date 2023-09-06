فلسطين تتأثر بكتلة هوائية حارة.. هل تصل درجة الحرارة لـ 40؟

فلسطين اليوم

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023: إن فلسطين تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، إذ يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.