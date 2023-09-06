فلسطين تتأثر بكتلة هوائية حارة.. هل تصل درجة الحرارة لـ 40؟

الساعة 06:07 ص|06 سبتمبر 2023
فلسطين تتأثر بكتلة هوائية حارة.. هل تصل درجة الحرارة لـ 40؟
فلسطين تتأثر بكتلة هوائية حارة.. هل تصل درجة الحرارة لـ 40؟

فلسطين اليوم

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023: إن فلسطين تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، إذ يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كلمات دلالية

طقس فلسطين درجات الحرارة كم درجة الحرارة اليوم