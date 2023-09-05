ارتفاع سعر الذهب والدولار في سوريا للبيع والشراء اليوم الأربعاء 6-9-2023

فلسطين اليوم

سعر الذهب والدولار في سوريا للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الأربعاء الموافق 6-9-2023 ، وعمل فريق فلسطين اليوم على نشر أخر تحديث لهذه الأسعار عن هذا اليوم في هذه المقالة حيث يمكن للجميع وبعد الانتهاء من قراءة جميع السطور من التعرف على هذه الأسعار للمعدن الثمين بكل اريحية تامة حيث نقوم يوميا في تحديثها كي يطلع الجمهور عليها .

ولابد من كل شخص التعرف على سعر الذهب والدولار في سوريا اليوم الأربعاء حيث تم توزيع المقالة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر والفيسبوك كي تصل إلى كافة الأشخاص بكل اريحية تامة ونطلب من حضراتكم بعد هذه المقدمة في الاستمرار بالقراءة للنهاية .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 6-9-2023

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 737,000، ومبيع: 748,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 748,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 742,000 ، مبيع: 753,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 754,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 756,000 ، مبيع: 762,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 762,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 756,000 ، مبيع: 762,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 762,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشرها فيما يخص سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم الأربعاء 7-9-2023 للبيع والشراء المصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 6-9-2023

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 13500 وبيع 13700

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 13600 وبيع 13800 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 13850 وبيع 13950 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 13850 وبيع 13950.