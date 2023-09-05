فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 6 سبتمبر 2023.. سعر الذهب بالدينار العراقي، هبطت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الأربعاء، هبوطا ًملحوظاً، بقيمة تتعدى الـ 500 دينار عراقي للغرام بفعل تراجع عالمي للذهب.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 6 سبتمبر 2023.. سعر الذهب بالدينار العراقي

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، على الرغم من أن التداول كان هادئًا إلى حد ما مع بحث الأسواق عن المزيد من الإشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد توقف أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1962 دولارا للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08% إلى 1936 دولارا للأوقية.

بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 104.367 نقطة.

أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 6 سبتمبر 2023.

ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة بعد قفزة في معدل البطالة في أمريكا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.

قال هارشال باروت، كبير المستشارين في "ميتال فوكاس - Metals Focus": إن احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول سيحد من ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف باروت: إنه إذا شهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا سلسًا، فهناك احتمال لمزيد من الهبوط في الذهب.

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 81.390 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 74.608 ألف دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 71.218 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 61.043 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 47.478 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 81.389 مليون دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 569.743 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل الذهب عيار 24 اليوم في العراق حوالي 62.20 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 54.42 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 46.65 دولار أمريكي.