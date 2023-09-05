فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 6 سبتمبر 2023..سعر الذهب عيار 24- حيث سجلت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تداولات الأربعاء هبوطا طفيفا، بعد زيادة سجلها بالأمس مدعوما برواج في أسواق الصاغة بعمان، وكذلك بالتزامن مع الهبوط العالمي لأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 6 سبتمبر 2023..سعر الذهب عيار 24

سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.10 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.07 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 25.86 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 38.59دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.371 ألف دينار أردني، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.097 ألف دينار أردني، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 308.69 دينار أردني.

أسعار الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، على الرغم من أن التداول كان هادئًا إلى حد ما مع بحث الأسواق عن المزيد من الإشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد توقف أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1962 دولارا للأوقية.

فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08% إلى 1936 دولارا للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 104.367 نقطة.

ومن المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، كما راهن المتداولون يوم الجمعة بعد قفزة في معدل البطالة في أمريكا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.

قال هارشال باروت، كبير المستشارين في "ميتال فوكاس - Metals Focus": إن احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول سيحد من ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف باروت: إنه إذا شهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا سلسًا، فهناك احتمال لمزيد من الهبوط في الذهب.