مؤسسات اقتصادية: استمرار وقف التصدير يخلف عواقب وخيمة

فلسطين اليوم

استهجن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والاتحادات الصناعية التخصصية، القرار الإسـرائـيـلـي بإغلاق معبر كرم أبو سالم ووقـف الـتـصـديـر عـبر المعبر لكافة القطاعات والمنتجات المصـدرة من قطاع غزة، وهو القرار الذي صدر يوم الإثنين، بزعم العثور على متفجرات مخبّأة في شحنة ملابس.

شدد وضاح بسيسو، أن اتحاد الصناعات والاتحادات الصناعية "مـلـتـزمـان بمعايير وإجراءات الـتـصـديـر، ويرفضان أي أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات بإغلاق المعبـر"

وأكد المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، أن القرار "يؤثر سلبًا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية، ويهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال".

وأوضح وضاح بسيسو، أن القطاع الصناعي الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقـتـصـاد الـوطـنـي والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي. وناشد بسيسو كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في قطاع غزة للضغط على الاحتلال الاسـرائـيـلـي لـلـتـراجـع عـن هـذا الـقـرار.

وشدد بسيسو، أن اتحاد الصناعات والاتحادات الصناعية "مـلـتـزمـان بمعايير وإجراءات الـتـصـديـر، ويرفضان أي أعمال تتسبب في اتخاذ قرارات بإغلاق المعبـر".

من جانبه، رئيس اتحاد صناعات الملابس في غزة فؤاد عودة قال إن القرار الإسرائيلي بإغلاق المعبر من شأنه إيقاف العمل في أكثر من 70 % من المصانع والعاملين فيها عن العمل.

وأكد فؤاد عودة وجود آلية واضحة لديهم في عمليات التصدير، وأن عملية التصدير منضبطة ولم تتجاوز هذه الآلية الفترة الماضية، مضيفًا: "لدينا قوائم لكل الشركة التي قامت بالتصدير الفترة الماضية، وكافة الشركات منضبطة وتعمل ضمن السياق المحددة ولم ترتكب أي تجاوزات خلال السنوات الماضية".

وأوضح عودة، أنهم وجهوا رسالة باسم الاتحاد إلى الجهات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة لشرح مخاطر الإجراء الإسرائيلي وتداعياته على الاقتصاد الغزّي، معربًا عن أمله في أن يتراجع الاحتلال عن قراره في أسرع وقت.

وأشار إلى أن حجم التصدير شهريًا لقطاع الملابس من قطاع غزة يبلغ قرابة 22 مليون دولار، وفي حال استمرار إغلاق المعبر لفترة طويلة قد تتكبد المصانع لخسائر بعشرات الملايين.

وبلغ مجموع الصادرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، يبلغ سنويًا 134 مليون دولار

وقال مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد أسامة نوفل، إن الاحتلال يختلق حججًا واهية من أجل تشديد الخناق على قطاع غزة، واصفًا مزاعم الاحتلال بضبط مواد متفجرة بأنها حجة مصطنعة لزيادة الحصار. وتابع نوفل: "لا يوجد مصلحة لدى أي طرف سواء كان منتجين أو حكومة بأن تكون هناك أعمال تمنع التصدير من قطاع غزة".

وأكد نوفل، أن القرار "يحرم مئات الشركات من عملية التسويق الخارجي ويمنع العديد من المصدرين من التواصل مع الجهات المستوردة، وبالتالي سيلحق بهم خسارة كبيرة جدًا". وبيّن أن مجموع الصادرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، يبلغ سنويًا 134 مليون دولار.