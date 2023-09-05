الجهاد الإسلامي تُبارك عملية الأغوار وتؤكد أن المقاومة حاضرة للثأر والانتقام

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 5/9/2023 العملية البطولية التي حدثت في منطقة الأغوار بالضفة المحتلة، واستهدفت جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، ناعيةً إلى جماهير شعبنا وأمتنا منفذها الشهيد البطل: محمد يوسف زبيدات (17 عامًا) من مدينة أريحا.

وأكدت، أن هذه العملية الشجاعة هي رد طبيعي ومشروع على سادية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا، والتي كان اَخرها انتهاك أعراض حرائرنا في خليل الرحمن واقتحام طولكرم واستشهاد أحد مجاهدينا الأبطال.

وشددت على أن هذه العملية جاءت توحيداً لساحات المواجهة وامتداداً لدائرة النار، من حيث لم يحسب العدو لها حساباً، لتؤكد فشل المنظومة الأمنية، وأن كل محاولات إخماد جذوة المقاومة لن تؤتي أكلها، ولا أمن ولا استقرار للعدو على أرضنا.