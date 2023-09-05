فلسطين اليوم

تمكنت وحدات من الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، من صد أربعة هجمات شنتها القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية قتلت وجرحت 225 جنديًا اوكرانيًا، ودمرت آليات عسكرية.

وشملت تدمير، مدرعتين، وتسع مركبات، وبطارية مدفعية M777 أمريكية الصنع، بالإضافة إلى مركبة Grad MLRS القتالية، و33 طائرة مسيرة، وفقًا للبيان.

وبدأت القوات الروسية، في تنفيذ عملياتها الخاصة قبل عام ونصف، ضد الأراضي الأوكرانية، في إطار منع نظام كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حيث اعتبرت موسكو، محاولات الانضمام تهديدًا لأمنها القومي.



