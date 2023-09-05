"لجنة المرأة بالاتحاد الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال بحق حرائر شعبنا في الخليل

فلسطين اليوم

دانت لجنة المرأة بالاتحاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء 5/9/2023، بأشد العبارات الجريمةَ النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عند الساعة الواحدة والنصف من فجر العاشر من يوليو /تموز بحق 5 بحق سيدات فلسطينيات أُجبروا على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وكانت المجندات هددت باستخدام الكلاب البوليسية لنهش أجسادهن وإجبارهن أمام أطفالهن على التعري تحت ذريعة حماية أمن المحتل وإدخال الرعب لقلوب النساء والأطفال.

وأكدت اللجنة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينيات؛ وهي دليل على فاشية وعنصرية المحتل.

وشددت اللجنة، على أن مثل هذه الجرائم لا يمكن لها أن تفت في عضد شعبنا أو تدعوه للتراجع عن حقه في مقاومة الاحتلال؛ لانتزاع حريته وكرامته.

ودعت، اللجنة، إلى موقفٍ صارمٍ من مؤسسات المجتمع الدولي تجاه سلوك قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والبدء بتحقيقٍ فوريٍ يُفضي إلى إدانة هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأطراف السامية، بالخروج عن صمتها والتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا وحرائره.

كما حملت الاحتلال كافة المسؤولية القانونية والإنسانية عن ما تقوم به قواته من انتهاكات خطيرة على شعبنا .