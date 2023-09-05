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إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في بيت فوريك
أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، شابًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة شاب في الفخذ بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في هذه البلدة.
واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت فوريك، حيث اطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز الخانق والصوت باتجاه المواطنين الرافضين لسياسات الاحتلال العنصرية.