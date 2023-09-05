نشطاء يستعدون لإطلاق حملة رقمية في الذكرى السنوية الثانية لعملية نفق الحرية

فلسطين اليوم

يستعد إعلاميون ونشطاء فلسطينيون وعرب، لإطلاق حملة رقمية على وسائل التواصل الاجتماعي في الذكرى السنوية الثانية لعملية انتزاع الحرية عبر نفق جلبوع.

وتنطلق الحملة الرقمية يوم الأربعاء، الموافق 06/09/2023، ابتداء من الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

ودعا النشطاء إلى نشر التدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل بالتغريد على وسميْ #نفقالحرية و #مشاعلالاشتباك .

وشددوا على ضرورة التفاعل والتغريد مع الحملة؛ احتفاءً بالمجد التليد الذي صنعه أبطال عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، وقهرهم لأمن الكيان ، وأثرهم البليغ في إشعال الاشتباك بالضفة المحتلة.

وتمكن ستة أسرى فلسطينيين، صباح 6 سبتمبر 2021، من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الذي يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي اسم "الخزنة"؛ لكونه يعده الأكثر تحصينًا.