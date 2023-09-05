القدس: إضراب غدًا في مدارس جبل المكبر

فلسطين اليوم

قررت لجنة الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر في القدس المحتلة، تنظيم وقفة احتجاجية يوم غدٍ الأربعاء 6/9/2023، أمام مدرسة الصلعة الجديدة احتجاجاً على سياسات بلدية الاحتلال تجاه التعليم في القدس.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الاضراب جاء، احتجاجًا على سياسات بلدية الاحتلال، وعدم استجابتها لمطالبات أهالي الطلبة، ورفضا لقرارات الاحتلال بحق المدارس.

وشرعت اللجنة بالإضرابات التي أكدت استمراره حتى تستجيب بلدية الاحتلال إلى مطالبهم المشروعة، التي تقدمت بها مرارا وتكرارا دون جدوى، وتتمثل في: نقل طلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين الى مبنى مدرسة ابن الهيثم الاعدادية في منطقة واد الحمص، ونقل طلاب مدرسة ابن الهيثم الاعدادية للبنين الى المبنى الجديد الكائن في حي الجعابيص، وتأمين مواصلاتهم، وذلك بعد رفض شركة السفريات نقل الطلاب لهذا العام.

ومن ضمن المطالب أيضا، تقديم خطة عمل مستقبلية لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، واغلاق المباني المستأجرة التي لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة.