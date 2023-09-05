أول دولة عربية خليجية تُشرع القمار

فلسطين اليوم

عينت دولة الإمارات العربية المتحدة كيفن مولاي الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية" التي تهدف تقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب.

ومصطلح الألعاب التجارية، عادة ما يطلق على أنشطة نوادي القمار التقليدية والمراهنات الرياضية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية

وقالت وكالة انباء "أسوشيتد برس" ان مولاي كان يشغل في السابق منصب رئيس تنفيذي لمجموعة "إم جي إم" لإدارة المنتجعات ونوادي القمار، فيما وصفته وكالة الانباء الاماراتية (وام) "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاماً في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي"

وجاء قرار الدولة الخليجية بعد شهرين من تداول أخبار تفيد بأن الإمارة الخليجية قد تصبح "أول دولة خليجية تشرع القمار" واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" ان القرار إشارة على اقتراب دبي من تنظيم النشاط مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى البلاد

وحسب الوكالة الرسمية الاماراتية فان فريقاً من "كبار الخبراء على مستوى العالم سيقوم على تنظيم العمل في الهيئة" واشارت الى ان لهم خبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة.

سيترأس مجلس الإدارة في الهيئة الجديدة جيم مورين الذي تحدث عن سعادته بتعيين كيفن مولاي واكد انه سيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في الإمارة الخليجية

ومهمة الهيئة إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال وتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة