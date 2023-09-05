فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل منفذ عملية الأغوار في قرية الزبيدات بأريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة منفذ العملية الأغوار واعتقلت والده وشقيقه.

وذكر المصادر ذاتها، أن القوات نقلت المعتقلين إلى جهة غير معلومة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، ان الارتباط الفلسطيني ابلغهم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال في منطقة الأغوار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابتهم الرقمية، اسم الشهيد، ويدعى محمد زبيدات (16 عامًا).

واعترف جيش الاحتلال، بإصابة جندي بحروح متوسطة في عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار.