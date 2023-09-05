هيئة الأسرى تكشف الحالة الصحية للمعتقل ياسر الفحل

فلسطين اليوم

05/09/2023

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الحالة الصحية للأسير المريض ياسر الفحل (53عاما ) من بلدة كوبر قضاء محافظة رام الله .

وقالت الهيئة في بيان لها ، أن محاميها كريم عجوه قام بزيارة الاسير في مستشفى هداسا من اجل الاطلاع على اخر المستجدات على صعيد وضعه الصحي .

واضافت الهيئة أن المريض أجريت له عملية قسطرة صباح هذا اليوم وهو محتجز في قسم القلب ويعيش حالة صحية مستقرة .

ولفتت الهيئة ان من المقرر أن تعقد جلسة تمديد للمعتقل الفحل يوم الخميس القادم في المحكمة العسكرية في عوفر.