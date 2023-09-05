يامال: كنت واضحا بشأن المغرب

فلسطين اليوم

أكد لامين يامال مهاجم برشلونة، وضوح قراره بتمثيل إسبانيا على حساب المنتخب المغربي.



وقال يامال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني: "إنه أمر لا يصدق أن ألعب لإسبانيا، أريد الاستمتاع لأقصى حد، أنا هادئ وتعودت بالفعل على الأجواء في برشلونة، وسنرى كيف ستسير الأمور".



وأضاف: "منذ كنت صغيرا، لعبت ضد أشخاص أكبر مني بكثير، حذرتني أمي من التدخلات وما إلى ذلك، ولكني أخبرها بأن تكون هادئة وتثق بي".



وعن نصائح زملائه في برشلونة، قال: "أتحدث دائما مع بالدي، هو يقول لي أن أستمتع وأقوم بالمراوغات، أما جافي، فيطالبني بأن أتقدم دون خوف، وبيدري أيضا، يساعدونني كثيرا".

وحول أكثر لاعب سعيد باللعب معه في المنتخب، أجاب: "هم جميعا مذهلون، ولكني أحب أسينسيو كثيرا".



وعن تفضيله لإسبانيا رغم جذور والده المغربية، أوضح: "لقد لعبت دائما مع إسبانيا، منذ فترة تحت 15 سنة، كنت واضحا دائما، أريد اللعب مع إسبانيا وأن أفوز ببطولة أوروبية وكأس العالم وكل ما هو ممكن".



والتقى المنتخبان المغربي والإسباني في ثمن نهائي مونديال قطر الماضي، ونجح أسود الأطلس في التفوق والإطاحة بالماتادور.



وأكمل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بشكل مبهر، واحتل المركز الرابع بنهاية المطاف.