حراك المعلمين بالضفة يدعو لإضراب واسع غدًا الأربعاء

فلسطين اليوم

أعلن حراك المعلمين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، الاعتصام أمام مديريات التربية والتعليم الرئيسية في كل محافظة؛ للانتصار للمنقولين والموقوفين عن العمل تعسفياً، ولإيصال الصوت الرافض للراتب المنقوص وتجاهل جدولة المستحقات المالية المتأخرة ضمن جدول زمني محدد لكافة الموظفين الحكوميين وعلى رأسهم المعلمين.

وقال الحراك في بيان صحفي صادر عنه: "إن الاعتصام سيكون يوم غدٍ الأربعاء الموافق: 2023/9/6 تمام الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 1:00 من بعد الظهر، حيث تكون مغادرة المدارس تمام الساعة 11:00".

واستكمل: "بعد كل ما جرى سابقاً من محاولات جر الحراك إلى التهلكة وإنهائه، وفي ظل الهجمة المسعورة على رواتب الموظفين وعلى رأسهم المعلمين لفترة تزيد على السنتين، ووصول الحراك إلى درجة عالية من الفهم للواقع، والمعرفة بتفاصيله وبلوغ الهمجية والتعسفية الحكومية في التعامل مع المعلمين ذروتها، وجب علينا اتخاذ قرار حكيم ناجم عن بحث شديد الدقة في واقع العمل في الوظيفة العمومية، ونخص بالذكر المدارس كمؤسسات مركبة من أطياف عقلية وفكرية واجتماعية متنوعة".

وأعلن حراك المعلمين الموحد، مساء الإثنين 21 أغسطس 2023، تجميد الإضراب والفعاليات، بعد الحصول على وعدٍ بصرف الراتب القادم كاملاً مع جزء من المستحقات المتأخرة معتبرًا أن المراد تحقق والمطلوب نفذ.

وقال حراك المعلمين الموحد من خلال بيانه إن "الحراك سيبقى المظلة التي تجمع المعلمين تحتها وأنه سيحافظ على انجازاته كأشرف محطة في تاريخ العمل النقابي للمعلم الفلسطيني، متوعدًا بالاستمرار مع الشرفاء لنيل المطالب المشروعة.