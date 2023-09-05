بالصور الاحتلال يعدم شابًا في الأغوار بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق النار عليه بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار على مجندة "إسرائيلية" قرب الأغوار. وفق ما أورده الاعلام العبري.

ووفق القناة 14 العبرية، فقد أصيب إصابة مجند من حرس الحدود بعيار ناري في يده خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ عملية أرجمان، مشيرة إلى أنه جرى تحييد المنفذ.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه يجري التحقق إذا كان هو نفسه منفذ إطلاق النار قبل ساعة.

وقال ما يسمى المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إن الجنود صادفوا خلال عمليات تفتيش مسلحاً في الأغوار، مشيرًا إلى أنه أطلق النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وقاموا بتحييده.

وأضاف أن جنديًا بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار؛ وفق زعمه.





