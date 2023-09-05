فصائل المقاومة: الاعتداء على حرائر شعبنا في الخليل عدوان سافر وسيدفع العدو ثمنه

فلسطين اليوم

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء5/9/2023م، أن الاعتداء على حرائر شعبنا في الخليل عدوان سافر وتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء وسيدفع الاحتلال الصهيوني ثمن ذلك.

وقالت الفصائل في تصريح صحفي :" إن هذه الجريمة النكراء تعكس فاشية وسادية الاحتلال، وهي ثمرة للتنسيق الأمني والتطبيع العربي المخزي مع الاحتلال"، داعية ثوار الضفة الباسلة للانتفاض وتصعيد المقاومة والعمليات البطولية والنوعية للرد على عدوان الاحتلال والثأر لحرائر شعبنا المجاهد.

وشددت على أن اليد التي ستمتد على نساء شعبنا ستقطع.

وأمس الإثنين، قالت وسائل إعلام إسرائيلية "إن قوة عسكرية إسرائيلية أجبرت 5 سيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في الخليل".

وذكر تحقيق مشترك لمنظمة بتسيلم الحقوقية اليسارية "الإسرائيلية"، وصحيفة هأرتس العبرية، أن مجندتان إسرائيليتان مسلحتان ضمن دورية ومعهما كلبًا مهاجمًا، أجبرتا خمسة سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن".

وبحسب أقوال السيدات وفق ما ذكرته الصحيفة، فإن "المجندتين هددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأمر".

وأوضحت الصحيفة، أن الحادثة وقعت في 10 يوليو، عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، بمهمة شارك فيها نحو 50 جنديًّا.