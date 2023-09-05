فلسطين اليوم

قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023، يبحث في هذه اللحظات العشرات من محبي كرة القدم العربية والعالمية بشكل عام عن قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023، والتى تم اجرائها قبل ساعة من الان، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون أول المقبل، لهذا سنخصص لكم متابعينا الكرام هذه المقالة للحديث عن نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023، في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كون هذه القرعة لها أهمية كبيرة وواسعة من قبل الجمهور العربي والمصري بشكل خاص المحب للنادي الأهلي والذي سيواجه الفائز من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني للبطولة يوم 15 ديسمبر/كانون أول، قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023.

نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023

قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023، وأجريت اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وشهد حفل القرعة الذي أقيم في جدة، حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي.

وقام بسحب القرعة، الإيفواري يايا توريه أسطورة مانشستر سيتي، ومناف أبو شقير نجم اتحاد جدة السابق، قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023

قرعة كاس العالم للاندية 2023

قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023، وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 لكرة القدم التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، عن مواجهات قوية بين مختلف الأندية في القارات بالمملكة.

مونديال الأندية في نسخته الحالية يشارك فيه الأهلي المصري للمرة الرابعة على التوالي، بعد تحقيق البرونزية في 2020 و2021، والمركز الرابع في 2022، قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023





كاس العالم للاندية

قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023، وعرف الأهلي منافسه في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، بعد إجراء قرعة البطولة.

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2023 اليوم الثلاثاء في مدينة جدة السعودية، التي تستضيف البطولة، وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الثاني من مونديال الأندية، قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023

قرعة كأس العالم للأندية 2023

قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023، وفي حالة فوز الأهلي في الدور الثاني، يلتقي بطل أفريقيا في نصف النهائي مع ممثل أمريكا الجنوبية، الذي يتم تحديده في شهر نوفمبر المقبل.

في المقابل يلعب أوراوا الياباني بطل آسيا مع كلوب ليون المكسيكي ممثل أمريكا الشمالية في المواجهة الثانية بالدور الثاني، ويتأهل الفائز من لقاء أوراوا وليون لمواجهة مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.

قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023

وبهذا لن يلتقي الأهلي مع مانشستر سيتي إلا في حالة بلوغ الفريقين المباراة النهائية، ومن المقرر أن تقام منافسات المسابقة في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى يوم 22 من الشهر ذاته، قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023، ويفتتح اتحاد جدة بطل الدوري السعودي منافسات نسخة مونديال الأندية، يوم 12 ديسمبر/كانون أول بمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين الأهلي المصري بطل أفريقيا، والفائز من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني للبطولة يوم 15 ديسمبر/كانون أول، قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023



ويقام أيضًا في الدور الثاني، لقاء يجمع بين ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا في نفس اليوم أيضا، ويلعب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، ضد الفائز من مواجهة الأهلي والصاعد من لقاء اتحاد جدة مع أوكلاند في نصف النهائي، يوم 18 ديسمبر/كانون أول.



ويلتقي مانشستر سيتي بطل أوروبا، الفائز من مواجهة ليون وأوراوا في نصف النهائي يوم 19 من نفس الشهر.، وتقام المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر/كانون أول، وتسبقها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث، قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023

مباريات كأس العالم للاندية2023





قرعة كأس العالم _للاندية 2023

قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023، تحدث كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد، عن مشاركة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة.

وقال كريم بنزيما: أنا دائمًا لا اعد جماهير ‎الاتحاد بأي شئ، وسنحاول تقديم الأفضل في كاس العالم للاندية"، قرعة كاس العالم للاندية- نتائج قرعة كاس العالم للاندية2023