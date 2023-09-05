تعرّف على الميزة التي أطلقها واتساب في العثور المتقدم عن القنوات..!

فلسطين اليوم

أطلقت منصة واتساب تحديثًا حديثًا لتطبيقها يسمح للمستخدمين بالعثور على القنوات باستخدام ميزات متقدمة.

وبإمكان المستخدمين الآن تخصيص عرض القنوات في القسم المخصص لها داخل التطبيق، حيث يمكنهم عرض القنوات المتعلقة ببلدهم فقط أو أي بلد آخر حسب اختيارهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم استخدام الخيار “عالمي” الذي يتيح لهم مشاهدة جميع القنوات دون تقييد بالدولة.

ويتاح للمستخدمين أيضًا تنقية القنوات بشكل أوسع عن طريق اختيار عرض القنوات الأكثر نشاطًا أو الأكثر شهرةً أو الأحدث، ويمكن البحث عن القنوات مباشرةً باستخدام شريط البحث.

وبدأت منصة المراسلة الفورية واتساب في تقديم خاصية العثور على القنوات لمستخدمي أجهزة Android عبر متجر جوجل بلاي ولمستخدمي هواتف iPhone عبر آب ستور. من المتوقع أن يتم توفير هذا التحديث تدريجيًا للمستخدمين خلال الأيام القليلة القادمة.

وتمكن هذه الخيارات الجديدة المستخدمين من استكشاف القنوات المتاحة في واتساب بسهولة، دون الحاجة إلى معرفة مسبقة عنها، مما يتيح لهم الانضمام إلى القنوات التي تناسب اهتماماتهم.

وتعتبر “القنوات Channels” ميزة جديدة في تطبيق واتساب، حيث تمكن المسؤولين عن القنوات من إرسال رسائل إلى متابعيهم. ويمكن للمستخدمين التفاعل مع هذه الرسائل باستخدام الوجوه التعبيرية دون أن تتعرض بياناتهم الشخصية.

وحتى الآن، تمكّن واتساب خاصية القنوات في تسع دول، وهي: مصر، المغرب، تشيلي، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، بيرو، سنغافورة، وأوكرانيا.

وتعهدت بتقديم هذه الخاصية تدريجياً في المزيد من البلدان حتى نهاية هذا العام، ومع ذلك، لا تزال تعمل على تحسينها قبل أن تبدأ في إطلاقها على نطاق أوسع.

في نهاية المطاف، يظل واتساب ملتزمًا بتقديم تجربة استخدام سلسة وميسرة لمستخدميها. من خلال استمرارها في تحديث تطبيقها وإضافة ميزات جديدة تسهل الاتصال والتفاعل.

ومع إتاحة العثور العثور على القنوات في منصة التراسل الفوري واتساب، يفتح الباب أمام المستخدمين لاستكشاف العالم المتنوع والمثير للقنوات بكل سهولة ويسر. وبإمكانهم الآن البحث والتصفية واختيار ما يناسب اهتماماتهم ورغباتهم بسرعة وبسهولة، مما يعزز من تجربتهم على المنصة.

المصدر: "المهندس تك"