عملية إطلاق نار تستهدف مبنى للمستوطنين في الأغوار وانسحاب المنفذ

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء5/9/2023م:" إن عملية إطلاق نار استهدفت مبنى للمستوطنين قرب مفرق أرجمان في غور الأردن شمال شرق الضفة الفلسطينية".

وبحسب قناة 14 "الإسرائيلية"، فإن شاب فلسطيني أطلق النار على مبنى في اجتماع تزيفورا في الأغوار وانسحب من المكان".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال:" إن مسلح أطلق النار في الهواء عند مفرق أرجمان في غور الأردن ولاذ بالفرار، تم إرسال القوات إلى مكان الحادث".

ولفتت إذاعة الاحتلال إلى أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن الاحتلال قرر إغلاق حاجز الحمرا في الأغوار القريب من مكان عملية إطلاق النار.