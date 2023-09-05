بالصور الاحتلال يعتقل مقدسيين بزعم استهداف جنوده و حيازتهما عبوات ناسفة

الساعة 03:27 م|05 سبتمبر 2023
الاحتلال يعتقل مقدسيين بزعم استهداف جنوده
الاحتلال يعتقل مقدسيين بزعم استهداف جنوده

فلسطين اليوم

أعلنت جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء5/9/2023م، اعتقال مواطنين اثنين من سكان القدس المحتلة، بزعم استهدافهم قوة للاحتلال بـ"أكواع متفجرة" أسفرت عن إصابة جنديين قبل شهرين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين اثنين من أبو ديس بالقدس، بزعم إلقائهما عبوات ناسفة على القوات، حيث أصيب في حينه اثنين منهم، وخلال تفتيش منزلهم تم ضبط رذاذ فلفل وعبوة ناسفة ومعدات إضافية لتحضير المتفجرات".

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