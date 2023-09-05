فلسطين اليوم

أعلنت جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء5/9/2023م، اعتقال مواطنين اثنين من سكان القدس المحتلة، بزعم استهدافهم قوة للاحتلال بـ"أكواع متفجرة" أسفرت عن إصابة جنديين قبل شهرين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:" إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين اثنين من أبو ديس بالقدس، بزعم إلقائهما عبوات ناسفة على القوات، حيث أصيب في حينه اثنين منهم، وخلال تفتيش منزلهم تم ضبط رذاذ فلفل وعبوة ناسفة ومعدات إضافية لتحضير المتفجرات".





