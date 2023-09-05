نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في جدّة

فلسطين اليوم

سُحبت، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في جدّة بالمملكة العربية السعودية.

وستقام البطولة العالمية التي تشهد مشاركة 7 أندية في مدينة جدّة السعودية من 12 وحتّى 22 ديسمبر المقبل.

وفيما يلي نتائج القرعة :

الدور الأول :

الاتحاد السعودي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي

الدور الثاني :

الأهلي المصري - الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

ليون المكسيكي - أوراوا ريد دياموندز الياباني

الدور نصف النهائي :

ممثّل الكونميبول - الفائز من مواجهة الأهلي المصري والمتأهل من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني - مانشستر سيتي الإنجليزي