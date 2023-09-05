نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في جدّة
سُحبت، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في جدّة بالمملكة العربية السعودية.
وستقام البطولة العالمية التي تشهد مشاركة 7 أندية في مدينة جدّة السعودية من 12 وحتّى 22 ديسمبر المقبل.
وفيما يلي نتائج القرعة :
الدور الأول :
الاتحاد السعودي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي
الدور الثاني :
الأهلي المصري - الفائز من مواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي
ليون المكسيكي - أوراوا ريد دياموندز الياباني
الدور نصف النهائي :
ممثّل الكونميبول - الفائز من مواجهة الأهلي المصري والمتأهل من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي
الفائز من مواجهة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني - مانشستر سيتي الإنجليزي