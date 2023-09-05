للمرة الثالثة..الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

فلسطين اليوم

جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء5/9/2023م، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور:" إن محكمة الاحتلال في معسكر "عوفر" جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهو للأسير محمد آدم محمد زكارنة، وذلك للمرة الثالثة، علما أنه معتقل بتاريخ 16/1/2023".

يُذكر أن قوات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري، أعلاها في شهر تموز المنصرم، وبلغت 370 أمرا.