"المباحث العامة"بغزة تضبط 26 هاتفاً خلوياً مفقوداً

فلسطين اليوم

ضبطت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" في المباحث العامة بغزة، اليوم الثلاثاء5/9/2023م، 26 هاتفاً خلوياً مفقوداً، بلغت قيمتهم الإجمالية نحو 15 ألف شيكل، وذلك بعد إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية عن فقدانها.

وذكرت المباحث الرقمية في تصريح صحفي، أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية في كافة محافظات القطاع.

وأوضحت أنها ضبطت الهواتف المفقودة خلال 72 ساعة من إبلاغ أصحابها عنها.

وأشارت إلى إحالة كافة القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.